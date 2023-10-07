Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности"

Израильская Армия обороны в субботу, 7 октября, объявила о "состоянии боевой готовности", это произошло после проникновения в приграничные районы страны боевиков из сектора Газа, говорится в заявлении ВС Израиля.
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