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Парламентская газета

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Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерам

Правительство дополнило список социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, включив в него куриные яйца и сливочное масло.

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