"Я хочу вернуться в Россию, это моя страна!" - записала ролик, который выложил у себя СМИ-иноагент "Эхо" (ликвидирована в РФ) экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова.
А кто ее зовет-то, что она еще и условия ставит?
Комментарии
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Григорий Худенко
Украл, выпил - в тюрьму...
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1 м.
Александр Каблучко
александр петров
Меня вот что удивляет в историях со всеми этими свалившими из страны правдорубами. Вот Вы пишите разное всякое в тырнэте. Вопрос. А кому Вы всё это лепите?? Нам такие как Вы недоразумения и даром не нужны. Нашим &quot;западлянским партнэрам&quot; видимо тоже. Успокойтесь ужо. Работайте в такси, шейте на дому &quot;кружевныя труселя&quot;, для Руины, в общем и целом, живите в своё удовольствие там, где Вы и находитесь! Ну а Мы, в России, как нить и без Вас проживём!!
А лучше практикуй за щеку, глядишь пару евро и дадут 🤣🤣🤣
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1 м.
Александр Каблучко
Nina Malushkina
Уже все давно забыли,а молодежь вообще слыхать не слыхивали такую дикторшу ТВ.Смотри ,прям вся страна обрыдалась,что Агалаковой,да Лазаревой нет в России😜Какую страну прославляите,денежки.собираите-помощь,туда и ВАЛИТЕ.А в России,если не хватит,всем миром собирать будем😍
Давно уже собираем. Сына моего другана призвали еще в сентябре 2022, форму дали выть хотелось. Так вплоть до штыковой лопаты окопы копать покупали все
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1 м.
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