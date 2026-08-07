А кто ее зовет-то, что она еще и условия ставит?

Александр Каблучко

александр петров

Меня вот что удивляет в историях со всеми этими свалившими из страны правдорубами. Вот Вы пишите разное всякое в тырнэте. Вопрос. А кому Вы всё это лепите?? Нам такие как Вы недоразумения и даром не нужны. Нашим &quot;западлянским партнэрам&quot; видимо тоже. Успокойтесь ужо. Работайте в такси, шейте на дому &quot;кружевныя труселя&quot;, для Руины, в общем и целом, живите в своё удовольствие там, где Вы и находитесь! Ну а Мы, в России, как нить и без Вас проживём!!