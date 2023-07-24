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Пользователи Twitter пригрозили Зеленскому после его слов о "терактах"

Пользователи Twitter пригрозили Зеленскому после его слов о "терактах"

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости "террористических актов" и о якобы причастности России к повреждению Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

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