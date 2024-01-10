И опять новая жизнь

Ну, как ваше самочувствие в первую рабочую неделю? Удалось набраться сил за каникулы или уже начали считать дни до субботы? У меня после праздников всегда такое ощущение, что мне нужен отдых после отдыха.
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