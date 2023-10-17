Юрий Кот К несчастью, такая обширная сфера как секты и различные псевдорелигиозные объединения, несмотря на ситуацию в мире и даже новую реальность, и сегодня очень широко представлена в России.
Секта друга Зеленского собирала деньги на ВСУ в России
Комментарии
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Vasil Cornev
Мне вообще не понять, как так можно что бы в нашей стране окопалось столько открытых врагов! Сколько завезенных из вне, сколько собственных?! Не счесть!!! Куда смотрит правительство, где службы безопасности??? Мы доиграемся в "демократию" , "права человека", что однажды потеряем и Россию! Давайте взглянем на рождаемость в стране и понаехавших иностранцев, на диаспоры! А на кой хрен они нам нужны? Дешевая рабсила, маленькое государство в государстве? Заиграемся, что потеряем и свое!!!
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2 час.
Александр Третьяк
Самое интересное что существуют дебилы ив большом количестве которые ведутся на таких мунтянов
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2 час.
Леонид Руси
Что Зеля, что Мунтя... жулики, бандиты, циники и педерасты... )))
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1 час.
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