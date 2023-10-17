Секта друга Зеленского собирала деньги на ВСУ в России

Vasil Cornev

Мне вообще не понять, как так можно что бы в нашей стране окопалось столько открытых врагов! Сколько завезенных из вне, сколько собственных?! Не счесть!!! Куда смотрит правительство, где службы безопасности??? Мы доиграемся в "демократию" , "права человека", что однажды потеряем и Россию! Давайте взглянем на рождаемость в стране и понаехавших иностранцев, на диаспоры! А на кой хрен они нам нужны? Дешевая рабсила, маленькое государство в государстве? Заиграемся, что потеряем и свое!!!