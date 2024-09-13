Посол России прокомментировал слова Трюдо о разрешении ударов по России

Поддержка канадским премьер-министром Джастином Трюдо инициативы о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада в глубину территории России является продолжением агрессивной политики канадского правительства, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, 13 сентября сообщают РИА Новости.
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