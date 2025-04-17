Американцы рассказали о своём секретном оружии. Такого в Белом доме ещё не заявляли

Белый дом выступил с официальным докладом, озаглавленным как "Золотой век американских инноваций". Несмотря на то, что основные заявления были посвящены космическим технологиям и развитию этой отрасли с XX века по сей день, докладчик рассказал о секретном оружии США.
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