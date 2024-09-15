Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать сдавшимся ВСУ бойцам эмоциональным

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин высказался по поводу заявления командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова от отказе помогать добровольно сдавшимся в плен Вооруженным силам Украины чеченским бойцам.
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