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Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать сдавшимся ВСУ бойцам эмоциональным

Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать сдавшимся ВСУ бойцам эмоциональным

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин высказался по поводу заявления командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова от отказе помогать добровольно сдавшимся в плен Вооруженным силам Украины чеченским бойцам.

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