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Экспресс-тест на склонность к болезни Альцгеймера: найдите котенка среди щенков за 5 секунд

Экспресс-тест на склонность к болезни Альцгеймера: найдите котенка среди щенков за 5 секунд

Будьте внимательны — вдруг вы в группе риска Если вы думаете, что от деменции вы застрахованы, спешим вас разочаровать — с каждым годом она все моложе, а людей, подверженных старческому слабоумию, все больше.

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