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«Предложения от «Фламенго» не было. Ни Малком, ни Клаудиньо не ведут переговоры с другими клубами», - агент

«Предложения от «Фламенго» не было. Ни Малком, ни Клаудиньо не ведут переговоры с другими клубами», - агент

Портал Goal.com сообщил об интересе «Фламенго» к ряду бразильских футболистов, выступающих в РПЛ. В частности, говорилось, что бразильский клуб сделал запрос по нападающему «Зенита» Малкому, однако игрок ответил отказом.

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