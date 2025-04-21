Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 891 подписчик

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Общие корни русских и английских слов.

Общие корни русских и английских слов.

Ни для кого уже не секрет, что языки мира похожи. Мы без труда находим общие корни русского языка с украинским языком.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Английский это придуманный - искусственный язык !!!   Шекспир только в 16 веке  дописал - пидумал порядка 3000 слов , только после этого  английский сформировался как язык !                            сходный - истотные языки = это древне руский  древне арабский !         Все остальные выведены их них чаромутием ...... !                         Фундамент к анализу :  смысловое содержание слова если нет на руском - она представлена на арабском ! И наоборот !                             Смысловое содержание слов других языков   представлены или на руском или на арабском языках !                                                Автор херней занимается , ахинеей !
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10 час.
М
ММ
Вы еще мовы не видели 😜😅
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4 час.
МГ
Малик Гумеров
Мовы .... - они жертвы технологий войны против Руси - России !  Из них сделали баранов - пушечное мясо  бодать ворота ...... !                Это отработанные столетиями технологии войны против Руси !           Отрываются куски от Руси ,  взращивается из населения типа &quot;мовы&quot; - с переформатированием  мозгов , насаждением новой и нужной истории .... - взращивается армия для дальнейшей войны ....!                                                                                                            Германия , Польша , Швеция ... и т.д. - все бывшая Русь , оторванная такими технологиями !                                                             Сегодня эти технологии работают  на глазах .... - Украина !
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3 час.
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