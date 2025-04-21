Ни для кого уже не секрет, что языки мира похожи. Мы без труда находим общие корни русского языка с украинским языком.
Общие корни русских и английских слов.
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Английский это придуманный - искусственный язык !!! Шекспир только в 16 веке дописал - пидумал порядка 3000 слов , только после этого английский сформировался как язык ! сходный - истотные языки = это древне руский древне арабский ! Все остальные выведены их них чаромутием ...... ! Фундамент к анализу : смысловое содержание слова если нет на руском - она представлена на арабском ! И наоборот ! Смысловое содержание слов других языков представлены или на руском или на арабском языках ! Автор херней занимается , ахинеей !
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10 час.
М
ММ
Вы еще мовы не видели 😜😅
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4 час.
МГ
Малик Гумеров
Мовы .... - они жертвы технологий войны против Руси - России ! Из них сделали баранов - пушечное мясо бодать ворота ...... ! Это отработанные столетиями технологии войны против Руси ! Отрываются куски от Руси , взращивается из населения типа "мовы" - с переформатированием мозгов , насаждением новой и нужной истории .... - взращивается армия для дальнейшей войны ....! Германия , Польша , Швеция ... и т.д. - все бывшая Русь , оторванная такими технологиями ! Сегодня эти технологии работают на глазах .... - Украина !
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3 час.
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