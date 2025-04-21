Общие корни русских и английских слов.

МГ

Малик Гумеров

Английский это придуманный - искусственный язык !!! Шекспир только в 16 веке дописал - пидумал порядка 3000 слов , только после этого английский сформировался как язык ! сходный - истотные языки = это древне руский древне арабский ! Все остальные выведены их них чаромутием ...... ! Фундамент к анализу : смысловое содержание слова если нет на руском - она представлена на арабском ! И наоборот ! Смысловое содержание слов других языков представлены или на руском или на арабском языках ! Автор херней занимается , ахинеей !