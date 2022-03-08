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Боррель выразил надежду на сохранение импорта в ЕС нефти из РФ

Боррель выразил надежду на сохранение импорта в ЕС нефти из РФ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не станет полностью останавливать импорт энергоресурсов из РФ в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине.

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