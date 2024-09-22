Бастрыкин захотел разобраться в ходе дела об аварийном доме в Новосибирске

Жильцы уже более 7 лет ожидают расселения, которое всё не происходит.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о халатности, возбуждённого из-за ситуации вокруг аварийного дома на улице Красный Факел в Новосибирске.