SHOT: Орбакайте не смогла продать больше половины билетов на концерт в США

Певица Кристина Орбакайте не смогла продать больше половины билетов на сольный концерт в США. Как сообщает SHOT, накануне артистка выступила перед поклонниками в полупустом зале Lauderhill Performing Arts Center в Майами.
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