Рост заболеваемости ОРВИ в России за неделю вырос

За прошедшую неделю число случаев ОРВИ в России увеличилось более чем на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как заболеваемость COVID-19 за тот же период снизилась на 10,4%, сообщили в Роспотребнадзоре .
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