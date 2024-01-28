Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске

Девочки врезались в дерево Горка, на которой разбились дети / Пресс-служба СК по Алтайскому краю Следственный комитет Алтайского края показал фотографии бийской горки, на которой во время катания травмировались дети.
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