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Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске

Следователи показали фотографии горки, на которой травмировались дети в Бийске

Девочки врезались в дерево Горка, на которой разбились дети / Пресс-служба СК по Алтайскому краю Следственный комитет Алтайского края показал фотографии бийской горки, на которой во время катания травмировались дети.

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