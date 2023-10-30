Воспитанники детского сада «Золотой ключик» приняли участие в акции «Посылка солдату»

Дети, родители и сотрудники традиционно активно участвуют в помощи бойцам СВО. Вместе они собрали посылки, наполненные продуктами, сладостями и предметами первой необходимости для участников специальной военной операции.
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