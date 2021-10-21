Юрий Семин объяснил, почему он отдал медаль болельщику «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему он отдал медаль болельщику команды. ??? Перед матчем «Локо» — «Галатасарай» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.