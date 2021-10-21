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Юрий Семин объяснил, почему он отдал медаль болельщику «Локомотива»

Юрий Семин объяснил, почему он отдал медаль болельщику «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему он отдал медаль болельщику команды. ??? Перед матчем «Локо» — «Галатасарай» Юрию Сёмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.

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