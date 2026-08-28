19 племянников и ни одного завещания: что происходит с миллиардами Долли Партон после её ухода из жизни

Долли Партон, которая выросла в двухкомнатной бревенчатой хижине в семье из двенадцати детей и стала одной из самых богатых женщин в музыке, умерла, оставив состояние в полмиллиарда долларов — и вопрос, который мучает её семью: кому достанется наследство? 25 августа 2026 года 80-летняя певица ушла из жизни.
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