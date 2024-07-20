Российские специалисты изучили украинский реактивный дрон дальнолет-камикадзе

Политика как она есть

Российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).