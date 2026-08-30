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Сравнение пяти видов сырья выявило самые чистые пути производства биодизеля

Сравнение пяти видов сырья выявило самые чистые пути производства биодизеля

Комплексная оценка жизненного цикла (LCA) биодизеля, произведённого из пяти различных видов сырья, выявила значительные различия в выбросах парниковых газов, потреблении воды и земли.

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