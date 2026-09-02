Пиратов Европы ждет кара по законам моря: главная новость СВО 2 сентября

В Средиземном море силы Европейского союза перехватили нефтяной танкер MV SUN — Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас уже заявила, что судно подозревают в плавании под ложным флагом и нарушении международного морского права, а также в возможной связи с теневым флотом России и перевозке российской нефти.
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