Коллапс в российских аэропортах: Зеленский пытается сорвать приезд иностранцев на Парад Победы

Из-за украинских атак в ряде российских городов начались массовые отмены авиарейсов. Ситуация усугубляется еще и тем, что, например, в Москве в целях безопасности отключили интернет, в результате чего перестали работать банкоматы и начались проблемы с доставкой, вызовом такси.