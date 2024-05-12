Смерть Гитлера: какие остались вопросы

Имя Адольфа Гитлера навсегда останется синонимом самой страшной катастрофы в истории цивилизации. Ведь именно с санкции фюрера и его ближайшего окружения была не только развязана крупнейшая война в истории, но и произошел немыслимый всплеск насилия в отношении мирного населения.
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