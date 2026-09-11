Пирожки на дрожжевом тесте с вареным мясом и рисом: душевный рецепт проверенный временем

Пирожки с мясом — та самая домашняя выпечка, аромат которой собирает всю семью за одним столом. Румяные снаружи, мягкие внутри и с сочной мясной начинкой, они хороши и к горячему чаю, и вместо хлеба к первым блюдам, и в качестве сытного перекуса.
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