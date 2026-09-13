Сила в правде
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Сила в правде

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Дрон в двух километрах от Польши попал в локомотив Киев — Варшава. Джонсон шёл составом раньше

Дрон в двух километрах от Польши попал в локомотив Киев — Варшава. Джонсон шёл составом раньше

Утром 13 сентября дрон поразил локомотив Киев — Варшава у Ягодина. Спецсостав с Джонсоном и советником Мерца шёл рядом, его сдвинули по графику.

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