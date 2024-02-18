ФК «Зенит» проведет матчи третьего сбора в закрытом режиме

Футболисты петербургского «Зенита» продолжают готовиться к возобновлению чемпионата России. Главный тренер команды Сергей Семак объявил, что матчи третьего тренировочного сбора будут проводиться в закрытом режиме.
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