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Пятый канал

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Более 72 тысяч рублей задолжал рэпер Navai за услуги ЖКХ

Более 72 тысяч рублей задолжал рэпер Navai за услуги ЖКХ

Рэпер Navai (настоящее имя — Навайи Бакиров) задолжал коммунальной компании более 72 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы из мирового суда Подмосковья.

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