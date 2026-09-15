Более 72 тысяч рублей задолжал рэпер Navai за услуги ЖКХ

Рэпер Navai (настоящее имя — Навайи Бакиров) задолжал коммунальной компании более 72 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы из мирового суда Подмосковья.
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