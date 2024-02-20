🇷🇺 Наш Президент Владимир Путин оберегает все религии, которые есть в России Президент РФ Владимир Путин даёт основу для соблюдения и развития всех традиционных религий, отметил Муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев.