🇷🇺 Наш Президент Владимир Путин оберегает все религии, которые есть в России Президент РФ Владимир Путин даёт основу для соблюдения и развития всех традиционных религий, отметил Муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)