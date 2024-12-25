Силуанов: доля сделок российского бизнеса в биткоинах выросла

В 2024 году в России приняли закон о легализации майнинга, и министр финансов отметил, что в рамках экспериментального режима можно использовать биткоины, добытые в России, в международных торговых сделкахРоссийский бизнес использует биткоин для зарубежных платежей.
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