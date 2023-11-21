В России могут подорожать смартфоны, камеры и прочая электроника из-за нового сбора

Утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили В России хотят ввести утилизационный сбор на импортные ноутбуки, смартфоны, планшеты и другую электронику для стимуляции отечественной промышленности, пишет "Парламентская газета".
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