В России могут подорожать смартфоны, камеры и прочая электроника из-за нового сбора

Утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и утильсбор на импортные автомобили В России хотят ввести утилизационный сбор на импортные ноутбуки, смартфоны, планшеты и другую электронику для стимуляции отечественной промышленности, пишет "Парламентская газета".