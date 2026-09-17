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За рулем

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На рынок вышел добротный седан с полным приводом и запасом хода 900 км

На рынок вышел добротный седан с полным приводом и запасом хода 900 км

В Китае начались продажи новой электрической линейки Formula S, в которую вошли две модели. Линейка принадлежит почти неизвестному в России бренду Fang Cheng Bao, но владелец бренда нам хорошо знаком – это концерн BYD.

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