Олимпийская чемпионка Журова: Путин хотел поддержать Валиеву

Депутат Госдумы, олимпийская чемпиона Светлана Журова считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хотел поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву во время церемонии открытия "Игр будущего".
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