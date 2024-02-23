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Олимпийская чемпионка Журова: Путин хотел поддержать Валиеву

Олимпийская чемпионка Журова: Путин хотел поддержать Валиеву

Депутат Госдумы, олимпийская чемпиона Светлана Журова считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хотел поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву во время церемонии открытия "Игр будущего".

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