Российский депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

Депутат совета станицы Северской Краснодарского края Сергей Климов назвал «негодяями, подонками и информационными террористами» волонтеров, очищающих пляж в Анапе от мазута, разлившегося после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.
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