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  • Vladimir Orekhov
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Российский депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

Российский депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

Депутат совета станицы Северской Краснодарского края Сергей Климов назвал «негодяями, подонками и информационными террористами» волонтеров, очищающих пляж в Анапе от мазута, разлившегося после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

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