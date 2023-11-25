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Советский айсберг поплыл в поисках своего Титаника

Советский айсберг поплыл в поисках своего Титаника

Самый крупный в мире айсберг, который родом из СССР, пришел в движение и поплыл к Южному океану.Это плита под названием A23a площадью в 4 тысячи квадратных километров (в три раза больше Нью-Йорка) и весом почти в триллион метрических тонн.

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