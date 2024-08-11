Кухня и дом
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Кухня и дом

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Этот рецепт маффинов сегодня повторяют все, у кого есть духовка и любовь к шоколаду.

Этот рецепт маффинов сегодня повторяют все, у кого есть духовка и любовь к шоколаду.

﻿﻿Шоколадные вафли внезапно стали новым вирусным десертом в Интернете после того, как норвежский пловец и самопровозглашенный «мастер вафель» Хенрик Кристиансен рассказал об «этих вафлях» в кафетерии Олимпийской деревни (см также: «Когда можно есть сладости»), чтобы не получить жирные?).

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