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Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве до улучшения погодных условий

Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве до улучшения погодных условий

Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена в Москве до улучшения погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍👍лучше вообще запретили, все равно не справляются с контролем, людей калечат 🤦‍♂️
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