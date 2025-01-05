Работники российской администрации приехали на освобожденную станцию Двуречная

Сотрудники российской администрации Харьковской области впервые более чем за полтора года попали на освобожденную станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который в настоящий момент идут бои в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии