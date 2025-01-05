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Работники российской администрации приехали на освобожденную станцию Двуречная

Работники российской администрации приехали на освобожденную станцию Двуречная

Сотрудники российской администрации Харьковской области впервые более чем за полтора года попали на освобожденную станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который в настоящий момент идут бои в Харьковской области.

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