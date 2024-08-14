FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Вот же бред пишут! Хрустальные погоны будут инкрустированы золотом, а звёзды- из алмазов. Полоски на погонах будут пл...СМИ: ФСИН закупит...
  • Ольга
    Никаких  бандеровским тварям взятий в плен,  раз  обещали всех ликвидировать - надо выполнять обещания.Военные ВСУ на ок...
  • юлия кравчинская
    Здорово! Пусть у Дмитрия все сложится хорошо! Показал пример мужества и честиЧемпиону Европы п...

Блейк Лайвли «почувствовала себя опозоренной» из-за партнера по фильму Джастина Балдони

Блейк Лайвли «почувствовала себя опозоренной» из-за партнера по фильму Джастина Балдони

Актрису возмутил вопрос коллеги о ее весе ФОТО: REX FEATURES/FOTODOM.RU Блейк Лайвли якобы чувствовала себя «опозоренной из-за лишнего веса» со стороны Джастина Бальдони на съемках фильма «Это заканчивается с нами» и чувствовала себя неловко из-за сцены поцелуя с ним, в которой, по ее мнению, он «задержался» дольше, чем было необходимо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх