Блейк Лайвли «почувствовала себя опозоренной» из-за партнера по фильму Джастина Балдони

Актрису возмутил вопрос коллеги о ее весе ФОТО: REX FEATURES/FOTODOM.RU Блейк Лайвли якобы чувствовала себя «опозоренной из-за лишнего веса» со стороны Джастина Бальдони на съемках фильма «Это заканчивается с нами» и чувствовала себя неловко из-за сцены поцелуя с ним, в которой, по ее мнению, он «задержался» дольше, чем было необходимо.