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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барыс» не снимется с чемпионата КХЛ. Детские команды системы не сыграют на первенстве федеральных округов из-за отсутствия финансирования («Матч ТВ»)

Ранее появились данные о том, что команды «Барыса» 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов рождения в связи с отсутствием финансовой возможности снимаются и не будут участвовать в соревнованиях первенства федеральных округов в сезоне‑2024/25.

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