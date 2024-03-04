Бывшего посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали после слов об убийстве русских

Петра Врублевского обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинстваМинистерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.
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