В Панаме опровергли участие Китая в управлении Панамским каналом

Руководитель администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес заявил, что Китай не участвует в управлении данным каналом, заявление прозвучало после слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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