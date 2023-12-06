Названы точные признаки готовности вступить в брак

Желание сделать предложение и прожить с человеком всю оставшуюся жизнь уже является признаком готовности вступить брак, но этого недостаточно, считают психотерапевт Натаниэль Карела и психолог Стэн Таткин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии