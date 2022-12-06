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Жителям Алтайского края выплачено более 77 тысяч рублей за добровольную сдачу в Росгвардию незаконно хранящегося оружия

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края на территории региона проводится работа по приёму от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.

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