Жителям Алтайского края выплачено более 77 тысяч рублей за добровольную сдачу в Росгвардию незаконно хранящегося оружия

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края на территории региона проводится работа по приёму от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.
Популярные статьи
- Военкор Ярем: «Мобилизованные 53-й омбр отказываются идти в бой против ЧВК “Вагнер”»
- “Вмешательство НАТО – это насилие, смерть, голод”: депутат ЕП осудила блок, признавший Россию “спонсором терроризма”
- “Не только деньги будут целы, но и совесть чище”: Володин прокомментировал информацию об аресте российского олигарха в Лондоне
Свежие комментарии