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Исполнилось 30 лет во время призыва, заберут ли в армию в 2026 году

Исполнилось 30 лет во время призыва, заберут ли в армию в 2026 году

Если мужчине исполнилось 30 лет в октябре 2026 года, в большинстве случаев вопрос нельзя решать только по нынешней формуле «призывают до 30 лет».

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