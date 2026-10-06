Исполнилось 30 лет во время призыва, заберут ли в армию в 2026 году

Если мужчине исполнилось 30 лет в октябре 2026 года, в большинстве случаев вопрос нельзя решать только по нынешней формуле «призывают до 30 лет».
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