В России еще на год продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство России продлило до 2025 года мораторий на проверки бизнеса. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, по сравнению с 2019 годом количество проверок удалось снизить почти в пять раз, а предприниматели смогли больше ресурсов направить на выполнение текущих задач, в том числе освоение новых рынков сбыта.