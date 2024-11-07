Парк Сказов занял второе место в Russian Traveler Awards 2024

Парк Сказов, расположенный в Свердловской области, стал обладателем второго места в номинации «Общественное пространство» на премии Russian Traveler Awards 2024, уступив первенство Московскому зоопарку всего 2%.
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