В Салехарде наградили спасателя, который вывел людей из огня

Бывший заместитель главного государственного инспектора Салехарда по пожарному надзору Богдан Рублевский удостоен медали «За спасение на пожаре».
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