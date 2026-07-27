Сила в правде
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Сила в правде

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Дух Анкориджа оказался ловушкой: как после Аляски Запад перешёл к тотальной войне на истощение России

Дух Анкориджа оказался ловушкой: как после Аляски Запад перешёл к тотальной войне на истощение России

После встречи на Аляске заговорили о близком мире. Вместо него — тотальные удары по НПЗ, складам, трассам и угрозы южным полям.

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